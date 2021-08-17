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Беременная внучка Елизаветы II назвала «подарком» диагностированную у нее болезнь для своего будущего ребенка

, 17:38 Источник: Hello

Беременная внучка Елизаветы II назвала «подарком» диагностированную у нее болезнь для своего будущего ребенка
Принцесса Беатрис и ее супруг, фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Принцесса Беатрис, беременная внучка королевы Великобритании Елизаветы II, назвала "подарком" для ее будущего ребёнка заболевание, диагностированное у нее в 7 лет. По словам венценосной особы, она не против, чтобы недуг перешел ее наследнику.

Беатрис сообщила, что дети могут унаследовать от нее дислексию - психическое расстройство, при котором возникают сложности при обучении и работе с текстом. Однако способность к обучению сохраняется.

"Я хочу изменить повестку в обсуждении этой болезни. Не стоит называть это диагнозом, нужно двигаться в сторону чего-то позитивного и впечатляющего. Домашнее обучение было сложным, моя орфография ужасна, но для этого и существует проверка орфографии. Мой муж страдает от дислексии, однако, если моим будущим детям или приемному сыну диагностируют эту болезнь, я буду рассматривать это как подарок", - пояснила внучка королевы.

Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут первенца. Малыш появится осенью.

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