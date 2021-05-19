Внучка Елизаветы II ждет первенца

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2021, 12:40 Источник: Instagram

принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци, ALPR/AdMedia

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис ждет первенца. Соответствующую информацию в среду предоставила королевская семья на своей страничке в социальной сети Instagram.

В аккаунте семьи монархов появился снимок принцессы Беатрис и ее супруга Эдоардо Мапелло Моцци, который был сделан в день их свадьбы 17 июля прошлого года. Внучка Елизаветы II впервые станет матерью грядущей осенью. Подчеркивается, что родственники будущих родителей были счастливы узнать о скором пополнении в семье.

Напомним, 32-летняя Беатрис является старшей дочерью герцога Йоркского Эндрю и Сары Фергюсон. Он является девятой в очереди наследования трона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости