The Times: в Букингемском дворце порекомендовали принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов

Газета The Times сообщила в понедельник, 17 мая, что в Букингемском дворце порекомендовали принцу Гарри и его жене Меган Маркл отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских.
Согласно данным газеты, такое мнение выразили консультанты в Букингемском дворце после новых критических высказываний принца Гарри в адрес его отца и королевской семьи в целом. Он ранее связал страдания в своей жизни со своим воспитанием, а также с воспитанием принца Чарльза.
Во дворце отметили, что если герцогу Сассекскому так не нравится "этот институт" им с женой следует отказаться от титулов, однако ни королева Елизавета II, ни какой-либо другой член королевской семьи не желают оказывать на пару давление.
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