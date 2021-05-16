Принц Гарри признался, что хотел покинуть королевскую семью задолго до встречи с Меган Маркл

Аргументы Недели → В мире 13+

16 мая 2021, 14:59 Источник: Armchair Expert

принц Гарри, Headfit/Keystone Press Agency

Принц Гарри признался, что хотел покинуть британскую королевскую семью задолго до встречи с американской актрисой Меган Маркл. Об этом внук королевы Елизаветы II рассказал в подкасте Дакса Шепарда.

По словам принца Гарри, ему было чуть больше 20 лет, когда он понял, что "больше не хочет в этом участвовать". Внук королевы напомнил, что произошло с его матерью принцессой Дианой и добавил, что не мог даже думать о спокойной жизни с будущей женой. Принц уточнил, что лишь после переезда в Лос-Анджелес почувствовал себя свободным от старых уз и буквально расправил плечи.

Член королевской семьи также предположил, что его отец принц Чарльз пострадал от воспитания, полученного от королевы и принца Филиппа, и обращался со своим сыном так же, как в детстве обращались с ним. Принц Гарри заметил, что покинул семью, чтобы "разорвать порочный круг" и не допустить такой жизни для своих детей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости