Аргументы Недели В мире 13+

Представитель талибов Шахин сообщил, что Россия и Китай оказывают движению политическую поддержку

, 16:51

Представитель талибов Шахин сообщил, что Россия и Китай оказывают движению политическую поддержку
Афганистан, Фото: STR/XinHua/globallookpress.com

Москва и Пекин поддерживают запрещенное в России движение "Талибан". Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил официальный представитель талибов Сухейл Шахин.

Шахин отметил, что "Талибан" не получает финансовую поддержку от Пакистана, Китая и России, но находится с этими странами в "хороших отношениях".

"Мы получаем политическую поддержку от этих стран. Мы посещали Китай и также Россию ... "Талибан" - политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", - пояснил он.

При этом он добавил, что у талибов нет "союзников как таковых".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не торопится с признанием талибов. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Политолог Стариков: Запад может устроить «провокацию», подобную проходу Defender, перед саммитом украинской «Крымской платформы»

Политолог Стариков: Запад может устроить «провокацию», подобную проходу Defender, перед саммитом украинской «Крымской платформы»

Запад может устроить «провокацию», подобную проходу британского эсминца Defender, перед саммитом украинской «Крымской платформы». Такой вариант развития событий допустил Николай Стариков, российский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью