Представитель талибов Шахин сообщил, что Россия и Китай оказывают движению политическую поддержку

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17 августа 2021, 16:51

Афганистан, Фото: STR/XinHua/globallookpress.com

Москва и Пекин поддерживают запрещенное в России движение "Талибан". Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил официальный представитель талибов Сухейл Шахин.

Шахин отметил, что "Талибан" не получает финансовую поддержку от Пакистана, Китая и России, но находится с этими странами в "хороших отношениях".

"Мы получаем политическую поддержку от этих стран. Мы посещали Китай и также Россию ... "Талибан" - политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", - пояснил он.

При этом он добавил, что у талибов нет "союзников как таковых".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не торопится с признанием талибов.

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