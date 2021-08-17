Лавров заявил, что Москва не торопится с признанием новых афганских властей

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17 августа 2021, 15:43 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не торопится с признанием запрещенного в стране движения "Талибан" в качестве властей Афганистана. 15 августа талибы захватили все пограничные переходы и вошли в Кабул.

"Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", - отметил глава внешлепотического ведомства.

Ранее спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что признание или непризнание новых афганских властей будет полностью зависеть от их поведения. Москва не собирается спешить в этом вопросе, добавил дипломат.

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