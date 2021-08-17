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На берегу моря на юго-востоке Испании нашли мертвыми тысячи рыб

, 12:45 Источник: AS

На берегу моря на юго-востоке Испании нашли мертвыми тысячи рыб
рыбы, pixabay.com

На разных пляжах соленой лагуны Мар-Менор в автономном сообществе Мурсия, расположенном на юго-востоке Испании, были обнаружены мертвыми тысячи рыб. Об этом сообщили во вторник журналисты.

Согласно последней информации, множество рыб были найдены мертвыми в минувший понедельник. Эксперты не считают, что причина случившегося связана с отсутствием достаточного для дыхания кислорода или же выбросом в воду токсичных веществ.

Ключевой гипотезой инцидента сейчас является жара. В некоторых районах Испании в последние дни температура воздуха поднималась до плюс 47,2 градуса.

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