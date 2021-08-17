Al Hadath‎: талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном

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17 августа 2021, 11:20 Источник: Al Hadath‎

жительницы Афганистана, Xinhua Kabul/Xinhua

Талибы пригласили женщин принимать участие в будущем правительстве. Согласно последней информации, представители радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ, не хотят, чтобы они были "жертвами".

Ранее поступила информация о том, что после захвата Кабула талибы замазали краской витрины магазинов и салонов красоты, на которых были изображены женщины. Позже сообщалось, что молодые афганки беспокоятся, что не смогут получить образование, работать и вести прежний образ жизни.

Талибы, однако, отмечали, что будут демонстрировать уважение к правам женщин, разрешать им учиться и работать.

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