Al Hadath‎: талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном

Талибы пригласили женщин принимать участие в будущем правительстве. Согласно последней информации, представители радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ, не хотят, чтобы они были "жертвами".
Ранее поступила информация о том, что после захвата Кабула талибы замазали краской витрины магазинов и салонов красоты, на которых были изображены женщины. Позже сообщалось, что молодые афганки беспокоятся, что не смогут получить образование, работать и вести прежний образ жизни.
Талибы, однако, отмечали, что будут демонстрировать уважение к правам женщин, разрешать им учиться и работать.
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