Политолог Шаповалов не исключил, что Байдена выдвинут на Нобелевскую премию мира

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17 августа 2021, 10:58

президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил высказывание американского президента Джо Байдена о готовности быть подвергнутым критике за решение вывести войска из Афганистана.

Эксперт отметил, что уже сейчас можно наблюдать критические высказывания в адрес Джо Байдена, однако этот объем нельзя сопоставить "с той вакханалией" которая творилась в период президентства Дональда Трампа.

Владимир Шаповалов в беседе с RT выразил мнение, что экспертное сообщество и журналисты, которые симпатизируют американскому лидеру, постараются найти оправдания действиям политика. Специалист не исключил, что появится инициатива выдвижения Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

Шаповалов, однако, заметил, что американская внешняя политика является чрезвычайно циничной. По его утверждению, всегда есть вероятность, даже не устанавливая каких-либо прямых контактов, использовать сложившуюся ситуацию для нагнетания напряженности в регионе.

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