Пожар на юго-востоке Франции распространился на пять тысяч гектаров

Крупный пожар, который в минувший понедельник, 16 августа, вспыхнул в департаменте Вар на юго-востоке Франции, охватил к настоящему моменту 5 тысяч гектаров леса. Об этом заявили сегодня в префектуре.
Сейчас огонь продолжает распространяться по горному массиву Мор. Известно, что в результате пожара оказались повреждены сотни домов, пострадали три человека, еще 19 получили отравление. Возгорание пытаются ликвидировать более 700 пожарных.
В префектуре департамента Вар подчеркнули, что распространению пожара способствовали засуха в районе и сильный ветер.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.