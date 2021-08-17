Пожар на юго-востоке Франции распространился на пять тысяч гектаров

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17 августа 2021, 11:14 Источник: BFMTV

лесной пожар, pixabay.com

Крупный пожар, который в минувший понедельник, 16 августа, вспыхнул в департаменте Вар на юго-востоке Франции, охватил к настоящему моменту 5 тысяч гектаров леса. Об этом заявили сегодня в префектуре.

Сейчас огонь продолжает распространяться по горному массиву Мор. Известно, что в результате пожара оказались повреждены сотни домов, пострадали три человека, еще 19 получили отравление. Возгорание пытаются ликвидировать более 700 пожарных.

В префектуре департамента Вар подчеркнули, что распространению пожара способствовали засуха в районе и сильный ветер.

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