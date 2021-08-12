В Турции потушены все лесные пожары

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли вечером в четверг, 12 августа, заявил, что к настоящему моменту на территории страны не осталось действующих лесных пожаров.
"Все лесные пожары в нашей стране потушены", – сообщил сегодня Бекир Пакдемирли на своей страничке в социальной сети Twitter. Уточняется, что специалисты смогли взять под контроль и потушить 299 очагов в 54 турецких провинциях.
Ранее глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа заявил, что количество погибших при лесных пожарах в Турции достигло восьми, а число пострадавших превысило 860.
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