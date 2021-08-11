Национальное телевидение Алжира сообщило об увеличении числа жертв лесных пожаров в стране до 65 человек

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11 августа 2021, 14:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Алжира в результате лесных пожаров погибли уже 65 человек. Речь идет о гражданских лицах и военнослужащих. Данная информация поступила сегодня, 11 августа, от национального телевидения страны.

Накануне алжирский премьер-министр Айман бен Абдуррахман заявил, что пожары унесли жизни 42 граждан в горной местности. Кроме того, во вторник в местном оборонном ведомстве сообщили о гибели 18 военнослужащих, которые боролись с огнем и спасали людей в горных деревнях провинции Тизи-Узу.

По данным государственного канала, в результате лесных пожаров погибли 37 гражданских лиц и 28 военнослужащих. Подчеркивается, что наибольшее число погибших зафиксировано в Тизи-Узу.

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