Бывший сотрудник Генштаба РФ Сивков: армия России способна взять Прибалтику за пару суток

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2021, 11:03 Источник: Baltnews

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия способна взять Прибалтику за пару суток. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями сетевой прессы озвучил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ.

Специалист прокомментировал для журналистов материал американского издания The National Interest, в котором говорится, что успех гипотетического вторжения Москвы в Прибалтику будет зависеть от захвата региона «менее чем за сто часов» до того, как Североатлантический альянс успеет адекватно ответить на эту операцию.

Сивков отметил, что армия России может взять Латвию, Литву и Эстонию за пару суток, поскольку на территории данных стран нет «серьезного контингента войск». При этом эксперт указал на отсутствие каких-либо оснований для РФ нападать на прибалтийские республики.

Ранее во вторник сообщалось, что сайт «ПолитЭксперт» назвал «кошмаром для Европы» потенциал российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости