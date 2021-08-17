«ПолитЭксперт» назвал «кошмаром для Европы» потенциал российских гиперзвуковых «Кинжалов»

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17 августа 2021, 08:24 Источник: «ПолитЭксперт»

Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Потенциал российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» является «кошмаром для Европы». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

В конце июня границу Крыма нарушил британский эсминец Defender. По курсу движения корабля был открыт предупредительный огонь, после чего он покинул акваторию РФ. Через некоторое время НАТО провело в Черном море учения Sea Breeze 2021.

Сайт «ПолитЭксперт», процитировавший публикацию китайского Sohu, пишет, что Москва, отвечая на недружественные действия западной стороны, организовала военные маневры в водах Средиземного моря. В них приняли участие, в частности, истребители МиГ-31БМ, которые способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Данные снаряды могут поражать цели на расстоянии двух тысяч километров и справляться с любыми существующими комплексами противовоздушной обороны. Российский портал назвал потенциал ракет «кошмаром для Европы».

Как сообщалось ранее, канадское издание Hot Cars спрогнозировало, что новый российский истребитель Checkmate станет произведением инженерного искусства.

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