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15 августа 2021, 13:21 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Checkmate, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

Новый российский истребитель Checkmate, представленный в прошлом месяце в рамках салона МАКС-2021, станет произведением инженерного искусства. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах канадских СМИ.

Как пишет Hot Cars, предполагается, что Checkmate будут отличать сверхманёвренность и улучшенные взлетно-посадочные характеристики. Также ожидается, что боевая машина получит суперкомпьютеры и искусственный интеллект. Это снизит нагрузку на пилотов.

Новый самолет станет произведением инженерного искусства, отмечается в публикации канадского издания, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия».

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