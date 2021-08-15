Портал Yahoo News Japan назвал «русским монстром» танк Т-90М «Прорыв»

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15 августа 2021, 11:06

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

В японском сегменте интернета появился материал, в котором танк Т-90М «Прорыв» назван «русским монстром».

Сайт Yahoo News Japan пишет, что модернизированная версия Т-90 является кардинально обновленной машиной, которая по авиационным стандартам может быть отнесена к классу 4++. Значительные изменения претерпел не только внешний облик танка, но и его основные характеристики.

Так, Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню. Боевая машина оснащена 125-мм пушкой, из которой можно стрелять, в частности, управляемыми ракетами. Данные снаряды способны поражать бронированные цели и вертолеты на дальности до пяти километров.

Кроме того, в процитированной публикации указывается, что командир Т-90М имеет в своем распоряжении панорамный прицел и высокоавтоматизированную систему управления огнем.

Yahoo News Japan назвал танк «русским монстром».

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest отметило, что Москва может столкнуться с проблемами из-за новых американских гиперзвуковых ракет «Темный орел».

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