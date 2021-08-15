National Interest: Россия может столкнуться с проблемами из-за новых гиперзвуковых ракет США «Темный орел»

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15 августа 2021, 08:53 Источник: «ПолитРоссия»

Американский самолет, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Российская Федерация может столкнуться с проблемами из-за новых гиперзвуковых ракет Соединенных Штатов «Темный орел». Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что министерство обороны США делает большую ставку на разработку гиперзвукового оружия, которое получило название «Темный орел». Ожидается, что данная ракета будет готова к 2023 году.

Согласно имеющимся сведениям, новые снаряды могут быть развернуты на военно-транспортных самолетах С-17. Использование данных машин позволит доставлять гиперзвуковые ракеты на максимально близкое расстояние к потенциальным целям, что снизит шансы противника на перехват боеприпасов.

Москва может столкнуться с проблемами из-за новых американских снарядов, указывается в публикации NI, пересказанной авторами сайта «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в воскресенье, портал 19FortyFive написал, что «морские котики» США «готовятся к войне против России или Китая».

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