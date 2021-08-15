Сайт 19FortyFive: бойцы морского спецназа США «готовятся к войне против России или Китая»

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15 августа 2021, 08:19 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, U.S. Navy / globallookpress.com

Бойцы морского спецназа Соединенных Штатов «готовятся к войне против России или Китая». Об этом говорится в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.

Портал 19FortyFive пишет, что «морские котики» были задействованы в учениях одной из авианосных групп США. В ходе данных маневров, которые состоялись в начале 2021 года, спецназовцы оказывали помощь в осуществлении стратегической разведки.

Согласно точке зрения, изложенной в материале американского сайта, пересказанном «ПолитРоссией», командование Штатов намерено использовать свои элитные подразделения в глобальной борьбе с геополитическими противниками Вашингтона. «Морские котики» «готовятся к войне против России или Китая», отмечает 19FortyFive.

На побережье РФ и КНР расположено большое количество крупных городов. Предполагается, что именно они и должны стать главной целью американского морского спецназа.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro написал, что США «устроили новую провокацию», направив в район российско-украинской границы два беспилотника-шпиона.

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