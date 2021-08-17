В Новой Зеландии введен тотальный локдаун на три дня

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила во вторник, 17 августа, что жесткий карантин будет действовать в течение трех дней на всей территории страны и семи - в Окленде.
Подчеркивается, что в связи с распространением коронавируса нового типа новозеландские власти приняли решение ввести карантин в Окленде и Короманделе на неделю. Во всей стране локдаун будет длиться три дня. Предполагается, что это позволит свести к минимуму любые контакты и сократить количество случаев заражения.
Отмечается, что все предприятия, учреждения, а также ведомства в Окленде будут закрыты на семь дней, общественные мероприятия отменены, а учебные заведения переведены на дистанционный формат работы. Жителям города необходимо оставаться дома.
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