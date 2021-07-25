Аналитики сообщили, что 21% россиян считают необходимым ввести в стране режим самоизоляции
25 июля 2021, 09:46
Аналитики провели опрос и выяснили отношение граждан России к идее повторного введения режима самоизоляции в стране. Результаты исследования поступили в распоряжение журналистов в субботу.
Согласно последним данным, 21% россиян выразили мнение, что в стране из-за распространения коронавируса нового типа необходимо вновь ввести режим самоизоляции. 59% респондентов, однако, выступили против подобных мер, отметив, что существует вакцина против COVID-19.
Как сообщает RT, противников локдауна больше всего среди граждан, уровень дохода которых составляет от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (65%), а также среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (63%).
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