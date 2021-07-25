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Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

, 08:28 Источник: РИА "Новости"

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19
Лондон, pixabay.com

Переболевший коронавирусом нового типа министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в минувшую субботу, 24 июля, призвал жителей королевства не "съеживаться в страхе" перед COVID-19.

Саджид Джавид отметил, что полностью выздоровел от коронавирусной инфекции, которой заразился восемь дней назад. Глава британского Минздрава призвал граждан пройти вакцинацию, отметив, что следует научиться жить в период пандемии, а не "съеживаться в страхе" перед COVID-19.

Известно, что слова министра сочли неуместными, в частности, в организации COVID-19 Bereaved Families for Justice, которая объединяет британцев, потерявших близких из-за вируса.

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Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Переболевший коронавирусом нового типа министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в минувшую субботу, 24 июля, призвал жителей королевства не "съеживаться в страхе" перед COVID-19.

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