Вирусологи заявили о недостаточности данных о заразности «гамма»-вариантом COVID-19 среди привитых

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25 июля 2021, 07:52 Источник: РБК

COVID-19, pixabay.com

Российские ученые Лариса Попович и Алексей Аграновский заявили в беседе с журналистами, что о штамме коронавируса "гамма" известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых.

Ранее французские специалисты провели исследование и сделали вывод, что заразность "гамма"-варианта коронавируса достигает 60% у привитых.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заметила, что любой вирус может "пробить" иммунную систему, однако если человек прошел вакцинацию, то он либо сможет отразить атаку, либо не переболеет в тяжелой форме.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в свою очередь подчеркнул, что новые мутации вирусов возникают "время от времени", причем "отбираются" те, которые "выгодны" заболеванию – в данном случае речь идет о повышенной заразности. Эксперт добавил, что пока данных о "гамма"-варианте СOVID-19 немного, поэтому однозначных выводов делать нельзя.

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