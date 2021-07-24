Инфекционист Мехмет Джейхан призвал ужесточить в Турции меры против коронавируса для российских туристов

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июля 2021, 21:18

Турция, фото: pixabay.com

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан предложил ужесточить меры по отношению к российским туристам в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в стране.

В субботу суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Турции составил 12 381 – максимальный показатель с 12 мая. Отмечается, что количество заболевших увеличилось с начала июля увеличилось почти втрое.

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой - государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», - высказал Джейхан.

Он отметил, что к туристам из России необходимо применить более строгие меры, иначе рост заболеваемости остановить не удастся.

Напомним, что Россия вновь возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Решение было принято в связи с перегруженностью отечественных курортов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости