Власти Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма коронавируса «дельта»

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

отель в Турции, Günter Flegar/http://imagebroker.com/#/search/

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти страны допускают закрытие границ для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма COVID-19 "дельта".

Эрсой заметил, что в настоящий момент "ни от чего гарантии нет". По словам министра, необходимо смотреть, как развивается ситуация со штаммом "дельта" в ряде провинций Турции.

Глава Министерства культуры и туризма подчеркнул, что сейчас приоритетом в стране является максимальная вакцинация. Если данный процесс ускорится, то Турция вернется к нормальной жизни в полной мере. Мехмет Нури Эрсой добавил, что пока "все идет хорошо".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости