Власти Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма коронавируса «дельта»

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти страны допускают закрытие границ для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма COVID-19 "дельта".
Эрсой заметил, что в настоящий момент "ни от чего гарантии нет". По словам министра, необходимо смотреть, как развивается ситуация со штаммом "дельта" в ряде провинций Турции.
Глава Министерства культуры и туризма подчеркнул, что сейчас приоритетом в стране является максимальная вакцинация. Если данный процесс ускорится, то Турция вернется к нормальной жизни в полной мере. Мехмет Нури Эрсой добавил, что пока "все идет хорошо".
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