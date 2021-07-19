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Власти Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма коронавируса «дельта»

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Власти Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма коронавируса «дельта»
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти страны допускают закрытие границ для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма COVID-19 "дельта".

Эрсой заметил, что в настоящий момент "ни от чего гарантии нет". По словам министра, необходимо смотреть, как развивается ситуация со штаммом "дельта" в ряде провинций Турции.

Глава Министерства культуры и туризма подчеркнул, что сейчас приоритетом в стране является максимальная вакцинация. Если данный процесс ускорится, то Турция вернется к нормальной жизни в полной мере. Мехмет Нури Эрсой добавил, что пока "все идет хорошо".

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