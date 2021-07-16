Украина намерена ужесточить требования к въезжающим из РФ и еще четырех стран

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16 июля 2021, 19:27 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в частности, из России и Белоруссии.

Согласно последней информации, причиной ужесточения требований является распространение "дельта"-штамма коронавируса нового типа.

Алексей Данилов заметил, что украинские власти намерены требовать уменьшения числа приезжающих на свою территорию людей. Более того, не исключено, что кабмин примет дополнительные меры по Индии, России, Белоруссии и еще двум странам Евросоюза.

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