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Попова заявила, что распространенность штамма «дельта» в РФ составляет около 70%

, 14:38

Попова заявила, что распространенность штамма «дельта» в РФ составляет около 70%
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, 16 июня, что распространенность штамма коронавируса нового типа "дельта" на территории Российской Федерации составляет около 70 процентов.

Анна Попова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса заметила, что в стране, согласно результатам молекулярно-генетического мониторинга, зафиксирован рост встречаемости штамма COVID-19 "дельта" с единичных находок в апреле, 41 процента в июне, до 67,9 процента за минувший период июля.

Так, по словам главы Роспотребнадзора, в настоящий момент распространенность данного варианта коронавируса в России составляет около 70%.

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