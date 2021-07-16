Попова заявила, что распространенность штамма «дельта» в РФ составляет около 70%
16 июля 2021, 14:38
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в пятницу, 16 июня, что распространенность штамма коронавируса нового типа "дельта" на территории Российской Федерации составляет около 70 процентов.
Анна Попова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса заметила, что в стране, согласно результатам молекулярно-генетического мониторинга, зафиксирован рост встречаемости штамма COVID-19 "дельта" с единичных находок в апреле, 41 процента в июне, до 67,9 процента за минувший период июля.
Так, по словам главы Роспотребнадзора, в настоящий момент распространенность данного варианта коронавируса в России составляет около 70%.
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