Собянин: За последний месяц прививку от COVID-19 сделали более 2 млн человек
16 июля 2021, 14:11
Мэр столицы заявил, что за последний месяц в Москве прививку от коронавируса сделали более 2 млн человек.
«После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц - более 2 млн человек», - отметил Сергей Собянин.
Ранее он сообщал, что около 110 тыс. человек в день делают прививку от коронавирусной инфекции в столице.
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