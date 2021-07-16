Собянин: За последний месяц прививку от COVID-19 сделали более 2 млн человек

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16 июля 2021, 14:11

Фото: соцсети

Мэр столицы заявил, что за последний месяц в Москве прививку от коронавируса сделали более 2 млн человек.



«После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц - более 2 млн человек», - отметил Сергей Собянин.



Ранее он сообщал, что около 110 тыс. человек в день делают прививку от коронавирусной инфекции в столице.





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