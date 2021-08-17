Власти США сняли с себя ответственность за случившееся в аэропорту Кабула

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2021, 09:49 Источник: РИА "Новости"

аэропорт Кабула, Moritz Frankenberg/dpa

Официальные лица Пентагона и Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявили, что не винят талибов за хаос в аэропорту Кабула, однако и себя также не считают причастными к случившемуся.

Ранее афганцы, которые хотели покинуть страну из-за прихода к власти движения "Талибан", запрещенного в России, штурмовали самолеты в аэропорту Кабула. В результате случившегося несколько человек сорвались с уже взлетевшего воздушного судна и погибли. Кроме того, американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа выбежала на ВПП.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что случившееся в авиагавани "не было провалом", и подчеркнул, что американские военные восстанавливали безопасность на территории аэропорта после ночных нарушений.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс в свою очередь уточнил, что хаос в аэропорту Кабула вызвал "отклик в душах" всех сотрудников внешнеполитического ведомства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости