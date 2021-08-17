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Власти США сняли с себя ответственность за случившееся в аэропорту Кабула

, 09:49 Источник: РИА "Новости"

Власти США сняли с себя ответственность за случившееся в аэропорту Кабула
аэропорт Кабула, Moritz Frankenberg/dpa

Официальные лица Пентагона и Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявили, что не винят талибов за хаос в аэропорту Кабула, однако и себя также не считают причастными к случившемуся.

Ранее афганцы, которые хотели покинуть страну из-за прихода к власти движения "Талибан", запрещенного в России, штурмовали самолеты в аэропорту Кабула. В результате случившегося несколько человек сорвались с уже взлетевшего воздушного судна и погибли. Кроме того, американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа выбежала на ВПП.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что случившееся в авиагавани "не было провалом", и подчеркнул, что американские военные восстанавливали безопасность на территории аэропорта после ночных нарушений. 

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс в свою очередь уточнил, что хаос в аэропорту Кабула вызвал "отклик в душах" всех сотрудников внешнеполитического ведомства.

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