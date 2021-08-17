Байден выделил 500 миллионов долларов в целях оказания помощи беженцам из Афганистана

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17 августа 2021, 07:16 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение выделить 500 миллионов долларов в целях помощи беженцам из Афганистана. Соответствующую информацию предоставили в Белом доме.

Согласно тексту подписанного Байденом меморандума, средства в сумме, не превышающей 500 миллионов долларов США, будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев из Афганистана, а также жертв конфликта и прочих лиц, которые в настоящий момент подвергаются риску.

Ранее стало известно, что сразу три военные базы – в штатах Техас, Вирджиния и Висконсин – готовятся принять до 22 тысяч граждан Афганистана, которые эвакуируются из страны.

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