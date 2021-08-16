Служба Госбезопасности Грузии оправдалась за соглашении с КГБ Республики Беларусь и назвала кампанию в СМИ провокацией

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16 августа 2021, 17:58

Служба Госбезопасности Грузии оправдалась за соглашение с КГБ Республики Беларусь. На официальной странице в Facebook опубликовано соответствующее заявление.

Суть объяснений примерно в следующем. Соглашение было подписано еще в 2016 году, и Грузия «отложила все шаги для вступления в силу». В основном оно касалось «борьбы с терроризмом, коррупцией и другими международными и транснациональными организованными преступлениями против государственной безопасности». И то, что белорусская сторона разместила этот документ на своем официальном портале именно сейчас и он стал доступен для СМИ, грузинские спецслужбы считают провокацией, которая нацелена на дискредитацию СГБ.

Служба госбезопасности Грузии имеет аналогичные правовые соглашения с рядом стран-партнеров по всему миру, включая США, Великобританию, Францию, Литву и НАТО и другие страны ЕС.

Напомним, ранее Светлана Тихановская призвала МИД Грузии отменить данное соглашение и обеспечить безопасность граждан Беларуси, находящихся на территории Грузии, а многие блогеры написали, что сам факт подписания подобного соглашения с режимом Лукашенко является индикатором ухудшения политического климата в Грузии, а «эта бумажка служит исключительно цели шантажа и запугивания активистов».

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