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16 августа 2021, 11:26

13 августа вступило в силу соглашение о сотрудничестве между СГБ Грузии и КГБ Беларуси. Документ, разработка которого началась ещё в 2016 году, был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.

Соглашение регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СГБ. Это обмен информацией, оказание содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и т.д.

Что это значит, с учетом того, что в Грузию приехали и продолжают приезжать граждане Беларуси, недовольные режимом Лукашенко? Не много ни мало, лишь то, что теперь возможна ли теперь экстрадиция по политическим делам, передача информации о счетах и денежных операциях и раскрытие любой другой личной информации спецслужбами двух стран.

Многие блогеры уже написали, что теперь Грузия - очень сомнительное место для временного пребывания или релокации для белорусов, потому что сам факт подписания подобного соглашения с режимом Лукашенко является индикатором ухудшения политического климата в Грузии, а «эта бумажка служит исключительно цели шантажа и запугивания активистов».

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