Рамзан Кадыров из-за ситуации в Афганистане призвал союзные государства укреплять границы и готовиться к худшему

Глава Чечни Рамзан Кадыров из-за ситуации с талибами в Афганистане призвал союзные государства "укреплять границы и готовиться к худшему". Кадыров отметил, что запрещенное в России движение "Талибан" - американский проект, события последних дней в Афганистане - очередная афера США против мусульман.
Чеченский лидер рассказал, что в Афганистане мучают и убивают мирных граждан.
Заявление Рамзана Кадырова опубликовано в Instagram его сына Адама. "Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали", — сказал Кадыров про американских военных.
Чеченский лидер заявил, что дружественным с Россией "государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему". Он подчеркнул, что граничащим с территорией Афганистана странам сейчас опасно. "Для нас это не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - заявил Рамзан Кадыров.
Глава Чечни напомнил, что и движение "Талибан", и лидер запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен были придуманы против Советского Союза. "Так что наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку", - подчеркнул Кадыров.
После захвата талибами Афганистана начнётся рост наркотрафика и тренировка членов запрещенной в России ИГИЛ на афганской территории, считает Франц Клинцевич.
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