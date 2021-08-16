Рамзан Кадыров из-за ситуации в Афганистане призвал союзные государства укреплять границы и готовиться к худшему

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16 августа 2021, 15:55 Источник: ТАСС

Рамзан Кадыров, фото Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров из-за ситуации с талибами в Афганистане призвал союзные государства "укреплять границы и готовиться к худшему". Кадыров отметил, что запрещенное в России движение "Талибан" - американский проект, события последних дней в Афганистане - очередная афера США против мусульман.

Чеченский лидер рассказал, что в Афганистане мучают и убивают мирных граждан.

Заявление Рамзана Кадырова опубликовано в Instagram его сына Адама. "Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали", — сказал Кадыров про американских военных.

Чеченский лидер заявил, что дружественным с Россией "государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему". Он подчеркнул, что граничащим с территорией Афганистана странам сейчас опасно. "Для нас это не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что и движение "Талибан", и лидер запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен были придуманы против Советского Союза. "Так что наши братья - узбеки, таджики, киргизы, туркмены, - все должны быть начеку", - подчеркнул Кадыров.

После захвата талибами Афганистана начнётся рост наркотрафика и тренировка членов запрещенной в России ИГИЛ на афганской территории, считает Франц Клинцевич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adam Kadyrov (@adam_benoevsky_095)

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