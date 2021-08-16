Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предупредил об угрозах власти талибов в захваченной ими стране

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16 августа 2021, 15:30

Франц Клинцевич, фото из соцсети

После захвата талибами Афганистана начнётся рост наркотрафика и тренировка членов запрещенной в России ИГИЛ на территории этой страны. Так прокомментировал возможные события в захваченной талибами стране лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич, - сообщает Общественная служба новостей.

По данным британского Минобороны, НАТО не собирается возвращаться в Афганистан. При этом ряд экспертов утверждает, что ситуация в Афганистане сложилась во многом благодаря документам, подписанным бывший президентом США Дональдом Трампом. Специалисты по Афганистану уверены, что сложившаяся ситуация говорит о полном политическом поражении всего блока НАТО.

По словам Клинцевича, после провала НАТО талибы начнут искать инвесторов для получения средств на развития страны, и получить деньги поможет рост наркотрафика и предоставление убежища для боевиков-террористов. "Без таких спонсоров "Талибану", (движение, запрещенное в России) и его власти не прожить. "Конечно, это выльется в увеличение наркотрафика и борьбу за него. Конечно, будут люди, которые начнут вкладывать в это деньги", - полагает российский политик.

Клинцевич напомнил о том, что американцы привезли в Афганистан 30 тысяч боевиков ИГИЛ, которые обосновались там с семьями. По словам лидера Российского Союза ветеранов Афганистана, большинство из них — русскоговорящие. "Эти люди остаются, и у этих людей есть задачи от американских спецслужб", — предупредил Франц Клинцевич.

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