Количество жертв наводнения на севере Турции увеличилось до 70

Количество жертв вызванных проливными дождями разрушительных наводнений и селей в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции к настоящему моменту увеличилось до 70.
Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) уточнило, что в результате разгула стихии 60 граждан Турции погибли в Кастамону, девять – в провинции Синоп, а еще один – в провинции Бартын. Сейчас 47 человек числятся пропавшими без вести.
Напомним, в воскресенье, 15 августа, сообщалось о 64 погибших в результате наводнений.
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