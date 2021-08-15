Количество жертв наводнений в Турции увеличилось до 58

Количество жертв наводнений на севере Турции к настоящему моменту увеличилось до 58. Соответствующую информацию предоставило в воскресенье правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что в результате разгула стихии 48 человек погибли в Кастамону, девять человек – в Синопе, а еще один человек – в Бартыне.
В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами стихийного бедствия пострадавшие от наводнений регионы страны. В ряде районов сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, в которых участвуют свыше 4,6 тысячи человек и более 1 тысячи единиц техники.
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