Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении числа жертв наводнения на севере страны до 55

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14 августа 2021, 21:15 Источник: РИА Новости

Walter G. Allgöwer/Global Look Press

На черноморском побережье Турции уже погибли 55 человек при наводнении и селях, вызванных проливными дождями. Речь идет о провинциях Кастамону и Синоп.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны, ранее сегодня, 14 августа, поступала информация о 44 погибших. Отмечалось, что число пострадавших достигло 284 человек.

Жертвами стихийного бедствия в Кастамону стали 46 человек. Что касается Синопа и Бартына, то там погибли 8 и 1 соответственно. В управлении ЧС Турции добавили, что в настоящее время в лечебных учреждениях находятся 9 граждан.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области несколько человек перевернулись на болотоходе на водоеме, в результате чего двое утонули. Трагедия произошла в Большеболдинском районе на пруду в двух километрах от села Рябиновка.

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