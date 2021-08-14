Управление по ЧС Турции сообщило об увеличении числа жертв наводнения на севере страны до 55

На черноморском побережье Турции уже погибли 55 человек при наводнении и селях, вызванных проливными дождями. Речь идет о провинциях Кастамону и Синоп.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны, ранее сегодня, 14 августа, поступала информация о 44 погибших. Отмечалось, что число пострадавших достигло 284 человек.
Жертвами стихийного бедствия в Кастамону стали 46 человек. Что касается Синопа и Бартына, то там погибли 8 и 1 соответственно. В управлении ЧС Турции добавили, что в настоящее время в лечебных учреждениях находятся 9 граждан.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области несколько человек перевернулись на болотоходе на водоеме, в результате чего двое утонули. Трагедия произошла в Большеболдинском районе на пруду в двух километрах от села Рябиновка.
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