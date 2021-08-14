В Нижегородской области погибли два человека, перевернувшись на болотоходе в водоёме 14 августа

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 августа 2021, 20:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Нижегородской области несколько человек перевернулись на болотоходе на водоеме, в результате чего двое утонули. Данная информация поступила от регионального управления МЧС.

Отмечается, что трагедия произошла в Большеболдинском районе на пруду в двух километрах от села Рябиновка. Сотрудников экстренных служб проинформировали о случившемся сегодня, 14 августа, в 17:45.

На место прибыли спасатели и выяснили, что четверо перевернулись на болотоходе, когда пытались переплыть водоем. Двоим из них удалось спастись. Очевидцы достали тела из воды и передали их правоохранителям.

Ранее сообщалось, что на пляже в Китае смыло в море 17 человек. Из этого количества людей погибли десять. Трагедия произошла сегодня, 14 августа, в послеобеденное время в восточной провинции Фуцзянь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости