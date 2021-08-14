Аргументы Недели Происшествия 13+

В Нижегородской области погибли два человека, перевернувшись на болотоходе в водоёме 14 августа

, 20:53 Источник: РИА Новости

В Нижегородской области погибли два человека, перевернувшись на болотоходе в водоёме 14 августа
pixabay.com

В Нижегородской области несколько человек перевернулись на болотоходе на водоеме, в результате чего двое утонули. Данная информация поступила от регионального управления МЧС.

Отмечается, что трагедия произошла в Большеболдинском районе на пруду в двух километрах от села Рябиновка. Сотрудников экстренных служб проинформировали о случившемся сегодня, 14 августа, в 17:45.

На место прибыли спасатели и выяснили, что четверо перевернулись на болотоходе, когда пытались переплыть водоем. Двоим из них удалось спастись. Очевидцы достали тела из воды и передали их правоохранителям.

Ранее сообщалось, что на пляже в Китае смыло в море 17 человек. Из этого количества людей погибли десять. Трагедия произошла сегодня, 14 августа, в послеобеденное время в восточной провинции Фуцзянь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Сенатор Цеков согласился с мнением украинского экс-депутата Мураева о снятии ЕС антироссийских санкций

Сенатор Цеков согласился с мнением украинского экс-депутата Мураева о снятии ЕС антироссийских санкций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который допустил снятие антироссийских санкций из-за невыполнения Киевом Минских соглашений.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью