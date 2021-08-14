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На востоке Китая в море смыло 17 человек, 10 из которых спасти не удалось

, 18:55 Источник: РИА Новости

На востоке Китая в море смыло 17 человек, 10 из которых спасти не удалось
Li Jianan/Global Look Press

На пляже в Китае смыло в море 17 человек. Правительство уезда Чжанпу сообщило, что из этого количества людей погибли десять.

Трагедия произошла сегодня, 14 августа, в послеобеденное время в восточной провинции Фуцзянь. Речь идет о людях, которые прибыли в указанный уезд из прочих китайских регионов.

К девяти часам вечера по местному времени из воды удалось достать 16 человек, погибшими оказались 10. Отмечается, что 6 граждан находятся в стабильном состоянии. Сейчас специалисты выясняют детали случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что на Гаити могут обнаружить несколько тысяч погибших в результате землетрясения. Такой прогноз озвучили в Геологической службе США.

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