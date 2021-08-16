В Узбекистане потерпел крушение самолет ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана днем в понедельник, 16 августа, подтвердило факт крушения самолета Военно-воздушных сил Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В оборонном ведомстве Узбекистана подчеркнули, что в минувшее воскресенье в Сурхандарьинской области страны действительно потерпел крушение самолет афганских ВВС.
Начальник информационной службы Минобороны Бахром Зульфикаров в рамках разговора с журналистами сегодня уточнил, что в настоящий момент специалисты изучают все подробности происшествия, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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