Камеры видеонаблюдения в доме погибшего мэра Кривого Рога засняли последние минуты его жизни

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16 августа 2021, 12:37

камера, фото: pixabay.com

В СМИ появилось видео с камер видеонаблюдения, установленных в доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова в селе Вольное. Мужчину обнаружили мертвым на веранде в воскресенье, 15 августа.

На опубликованных кадрах запечатлены последние минуты жизни Павлова. Градоначальник ходил по дому, много курил и переписывался по телефону. Буквально через минуту мужчина «попятился к выходу и упал». По данным украинского Телеграм-канала, есть вторая часть видео, где мэр вываливается из двери.

Ранее глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают три версии гибели Константина Павлова. Мэра Кривого Рога нашли с огнестрельным ранением в голову , рядом с телом лежало охотничье ружье.

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