Аргументы Недели В мире 13+

Представитель МВД Украины Шевченко озвучил три версии гибели мэра Кривого Рога

, 09:59 Источник: РИА Новости

Представитель МВД Украины Шевченко озвучил три версии гибели мэра Кривого Рога
полиция Украины, Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Градоначальника нашли с огнестрельным ранением в голову на веранде своего дома в селе Вольное в воскресенье, 15 августа.

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено. Соответственно, следственные действия покажут, есть ли признаки вероятности какой-то из трех версий», - пояснил он.

Шевченко отметил, что будет назначена в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая оперативно установит причину смерти и характер ранения. Рядом с телом Павлова обнаружено охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события в Афганистане, назвал их реваншем истории, религии, а также идеологии над современностью и глобализмом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия