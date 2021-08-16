Представитель МВД Украины Шевченко озвучил три версии гибели мэра Кривого Рога

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16 августа 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

полиция Украины, Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Градоначальника нашли с огнестрельным ранением в голову на веранде своего дома в селе Вольное в воскресенье, 15 августа.

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено. Соответственно, следственные действия покажут, есть ли признаки вероятности какой-то из трех версий», - пояснил он.

Шевченко отметил, что будет назначена в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая оперативно установит причину смерти и характер ранения. Рядом с телом Павлова обнаружено охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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