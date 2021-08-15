На Украине по факту гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова возбуждено дело по статье

На Украине следователи открыли уголовное производств по статье 115 ("Умышленное убийство") по факту гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело Павлова со следами огнестрельного ранения обнаружено в воскресенье на веранде его дома.
Украинские СМИ писали, что рядом с телом найдено охотничье ружьё, версия гибели - самоубийство.
В эту версию не верит депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович.
На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.
Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск дома и устанавливают свидетелей.
Константину Павлову было 48 лет.
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