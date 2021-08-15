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На Украине по факту гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова возбуждено дело по статье "Умышленное убийство"

, 19:33 Источник: ТАСС

На Украине по факту гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова возбуждено дело по статье
фото: pixabay.com

На Украине следователи открыли уголовное производств по статье 115 ("Умышленное убийство") по факту гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело Павлова со следами огнестрельного ранения обнаружено в воскресенье на веранде его дома.

Украинские СМИ писали, что рядом с телом найдено охотничье ружьё, версия гибели - самоубийство.
В эту версию не верит депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович.

На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск дома и устанавливают свидетелей.
Константину Павлову было 48 лет.

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