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Глава Минобороны Великобритании заявил, что в планах Лондона нет возвращения в Афганистан

, 11:44

Глава Минобороны Великобритании заявил, что в планах Лондона нет возвращения в Афганистан
флаг Великобритании, фото: pixabay.com

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан. В Кабуле наблюдается «напряженная ситуация», жители страны и чиновники массово покидают город.

«Это не в наших планах возвращаться обратно», - высказал он в эфире телеканала Sky News.

Уоллес отметил, что захват власти в Кабуле представителями запрещенного в России движения «Талибан» приведет к значительному наплыву мигрантов по всему миру. По его словам, Турция, Пакистан и Индия уже объявили о наплыве афганских беженцев.

При этом глава министерства уже говорил, что Великобритания готова вернуться в Афганистан в случае усиления там позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида». Если талибы начнут с ними сотрудничать, то это приведет к нападениям на западные страны и другие государства, цитирует его слова радиостанция LBC.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова  заявила, что США не отвечают на просьбы афганцев о спасении в аэропорту Кабула. 

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