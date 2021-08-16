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В Греции впервые зарегистрировали смерть от COVID-19 полностью вакцинированного пациента

, 10:28 Источник: телеканал OPEN

В Греции впервые зарегистрировали смерть от COVID-19 полностью вакцинированного пациента
скорая помощь в Греции, Marios Lolos/XinHua

В Салониках зарегистрирован первый случай смерти пациента, который был полностью вакцинирован от коронавируса нового типа и не имел каких-либо заболеваний. Об этом сообщили в больнице "Папаниколау".

Директор второго отделения интенсивной терапии греческой клиники Никос Каправелос заявил, что речь идет об одном из исключений. "Первая смерть из 13 тысяч", – констатировал врач.

Каправелос подчеркнул, что защита от коронавирусной инфекции, которую обеспечивает вакцина, важна, а непривитые люди находятся в большой опасности. При этом вакцинированным гражданам, по словам медика, также следует быть очень осторожными в период пандемии.

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