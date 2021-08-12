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56,1% населения Германии полностью привились от COVID-19

, 19:37 Источник: Twitter

56,1% населения Германии полностью привились от COVID-19
вакцинация, RAINER UNKEL via www.imago-image/www.imago-images.de

Полную вакцинацию от коронавируса нового типа в Германии прошли 56,1 процента граждан. Соответствующую информацию предоставил в четверг, 12 августа, министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

По словам Йенса Шпана, к настоящему моменту 46,7 миллиона жителей Германии имеют полную защиту от коронавирусной инфекции. Глава Министерства здравоохранения страны уточнил, что это число в процентом эквиваленте составляет 56,1 процента.

Отмечается, что 52,2 миллиона граждан получили как минимум один компонент вакцины против COVID-19.

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