Минздрав США будет требовать от своего медперсонала наличия прививки против COVID-19

В четверг, 12 августа, стало известно, что Министерство здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки будет требовать от своего медицинского персонала наличия прививки против COVID-19.
В пресс-релизе американского Минздрава подчеркивается, что ведомство намерено требовать от более чем 25 тысяч своих медицинских кадров прохождения вакцинации против коронавируса нового типа.
Ранее сегодня журналисты сообщили, что бывший президент США Дональд Трамп, вопреки рекомендациям своих советников, не хочет начинать информационную кампанию с целью убедить сторонников сделать прививку против COVID-19.
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