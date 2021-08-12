Журналисты заявили, что Трамп отказывается убеждать своих сторонников сделать прививку против COVID-19

Журналисты заявили, что бывший президент США Дональд Трамп, вопреки рекомендациям своих советников, не хочет начинать информационную кампанию с целью убедить сторонников сделать прививку против COVID-19.
Подчеркивается, что бывший американский лидер отказывается "сделать хоть что-то, напоминающее настоящие попытки" убедить своих сторонников привиться, несмотря на то, что его об этом просят многие советники и друзья.
В статье также отмечается, что Дональд Трамп не раз высказывался в пользу прививок и даже называл себя "большим поклонником" вакцин, но в то же время подчеркивал, что граждане имеют полное право не проходить вакцинацию.
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