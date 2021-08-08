Трамп назвал себя «большим поклонником вакцин» против COVID-19

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8 августа 2021, 08:28 Источник: Fox News

шприц, pixabay.com

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 7 августа, в рамках беседы с представителями СМИ назвал себя "большим поклонником вакцин" против коронавируса нового типа.

Трамп заявил, что именно благодаря ему вакцины против COVID-19 были разработаны так быстро. Бывший американский лидер напомнил, что препараты были созданы всего за девять месяцев, хотя обычно это занимает около пяти лет. По словам Дональда Трампа, демократы "вообще бы их не сделали".

Политик, однако, выступил против принудительной вакцинации населения, заявив, что также является "большим поклонником свобод".

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