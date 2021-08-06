В ВОЗ заявили, что требование вакцинации не должно являться условием при поездках за границу

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6 августа 2021, 13:01 Источник: ТАСС

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич заявил, что требование вакцинации против коронавируса нового типа не должно быть условием при поездках за рубеж.

Тарик Яшаревич подчеркнул, что в ВОЗ с самого начала заявили, что вакцинация не должна являться условием для международных поездок, поскольку в настоящий момент в мире отсутствует равный доступ к препаратам против COVID-19.

Отмечается, однако, что Всемирная организация здравоохранения поддерживает введение цифровой сертификации вакцин, а также ведет работу над технологическими решениями, которые касаются взаимодействия между уже используемыми сертификатами.

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