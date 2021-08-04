В Испании заявили, что страна по-прежнему открыта только для туристов, привитых одобренными EMA и ВОЗ вакцинами

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в среду, что страна по-прежнему открыта лишь для тех иностранных туристов, которые привиты вакцинами против коронавируса, одобренными EMA или ВОЗ.
Альбарес уточнил, что позиция Испании до сих пор заключается в том, чтобы признавать вакцинацию только теми препаратами, которые ранее одобрили в Европейском агентстве лекарственных средств и во Всемирной организации здравоохранения. "И в этой политике не будет никаких изменений", – подчеркнул испанский министр иностранных дел.
Отметим, что с начала пандемии COVID-19 в Испании зарегистрировали свыше 4,5 миллиона случаев заражения, скончались более 81 тысячи пациентов.
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